Bridge Constructor jetzt auch als Box

Nach einem erfolgreichen digitalen Launch im PlayStation®Store und auf der Xbox One ist dernun auch als physische Handelsbox für die PlayStation™4 erhältlich. Mit weltweit über 50 Millionen Usern ist die Brückenbau-Simulation einer der erfolgreichsten Titel aus dem Hause Headup Games.Ingeht es darum, in insgesamt 88 Levels verschiedenste Brücken über tiefe Täler, Kanäle oder Flüsse zu bauen und sie anschließend physikalisch korrekt auf ihre Haltbarkeit zu testen – ein Spielprinzip, das schnell süchtig macht. Die Implementierung des „Slope-Mania“ Add-Ons bringt den Spieler dabei auch in den Genuss abschüssiger und besonders kniffliger Brückenarchitekturen.

Über Bridge Constructor

In Bridge Constructor wirst auch du ohne Studium zum versierten Brückenbauer. Es gilt, in 64 verschiedenen Levels Brücken über tiefe Täler, Kanäle oder Flüsse zu bauen. Beobachte wie PKWs, LKWs und sogar Tanklaster deine Konstruktionen überqueren – oder speltakulär in den Abgrund stürzen wenn deine Brücken aufgrund zu hoher Belastung und physikalischer Gesetze in sich zusammenfallen.

Die „PS4“-Box bietet globale Highscores, eine intuitive Joypad-Steuerung und das „SlopeMania“ Add-On mit 24 zusätzlichen Levels auf schrägen Fahrbahnen und enormen Höhenunterschieden. Die „Crazy Levels“ stellen dabei ganz besondere Kopfnüsse dar und benötigen ausgefallene Lösungen.

Für den Bau der einzelnen Brücken stehen dir diverse Materialien zur Verfügung wie Holz, Stahl, Seile oder Betonpfeiler. Diese musst du geschickt und möglichst kostensparend einsetzen, um die perfekte Brücke zu konstruieren. Beim Bau der Brücken gibt es durch die individuelle Kombination der verschiedenen Bauteile zahlreiche Lösungswege, die lediglich durch dein vorhandenes Budget begrenzt werden. Lass deiner Kreativität und deinem Ideenreichtum freien Lauf!

Features: