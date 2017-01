Borderlands 3 bekommt keine Switch Version weil Nintendo nicht will!

Borderlands The Handsome Collection war der letzte Teil der Serie der uns begeistern durfte. Das Entwickler Gearbox mittlerweile am dritten Teil werkelt ist keinerlei Geheimnis, genaue Details oder ein Release Datum sind allerdings noch nicht bekannt. Was dafür immer sicherer wird ist die Tatsache das Borderlands 3 sicherlich nicht auf der Nintendo Switch erscheinen wird.

Nintendos neues Flagschiff wird wohl ohne Borderlands 3 auskommen müssen. So geht es zumindest aus einem Gespräch bei Twitter herrvor das der Gearbox CEO mit einem Fan geführt hat. Wörtlich erklärte er auf die Frage ob Borderlands 3 für Switch erscheinen würde:“… die Gespräche mit Nintendo sind aus irgendeinem Grund beendet worden“, Nintendo hätte andere Prioritäten.

Das ist zwar jetzt noch keine endgültige Absage aber scheinbar legt Nintendo, trotz recht dünnem Launch Lineup, keinen großen Wert auf große Triple A Produktionen. Mal sehen wie das weitergeht…

Gefällt mir: Gefällt Lädt…