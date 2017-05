Blizzard kündigt Jubiläumsevent, ein Gratiswochenende und eine GotY Edition zu Overwatch an

Die Verantwortlichen von Blizzard kündigten ein Jubiläumsevent für ihren erfolgreichen Multiplayer Shooter Overwatch an. Starten soll das Event am 23.Mai 2017, passend zum einjährigen bestehen des erfolgreichen Spiels, denn genau am 24.Mai 2016 wurde Overwatch für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Zusätzlich wurde ein Trailer veröffentlicht, welcher einen Rückblick auf das erste Jahr präsentiert. Den Trailer haben wir für euch unterhalb des Artikels eingebunden.

Darüber hinaus wurde ein Gratiswochenende angekündigt welches auf allen Plattformen verfügbar sein wird und vom 26. bis 29. Mai 2017 zugänglich ist. Hierbei könnt ihr auf alle Helden und alle Spielmodi zugreifen. Der erzielte Fortschritt wird sogar auf die Vollversion übertragen, sofern ihr euch dazu entscheidet diese zu erwerben.

Und zu guter Letzt wurde eine Game of the Year Edition für den 23.Mai 2017 angekündigt, welche digital für den PC, die Playstation 4 und die Xbox One veröffentlicht wird. Ihr könnt euch auf folgende verschiedene Extras in der GotY Edition freuen:

Overwatch: 10 kostenlose Lootboxen – freuen Sie sich über 10 kostenlose Lootboxen voller zufälliger Gegenstände, mit denen Sie Ihre Helden sowie Ihren Auftritt im Spiel personalisieren können. Lootboxen können unter anderem Skins, Emotes, Siegerposen, Sprüche, Sprays und Highlight-Intros sowie Credits enthalten, mit denen Sie direkt im Spiel kosmetische Gegenstände für Ihre Helden erwerben können.

Overwatch: Heldenskins – zollen Sie dem ursprünglichen Overwatch-Kommando Respekt, indem Sie die Skins Blackwatch-Reyes oder Strike Commander Morrison tragen. Erfahren Sie mehr über die Geschichte anderer Helden mit Überwucherter Bastion, Sicherheitschefin Pharah und sogar Slipstream-Tracer.

Heroes of the Storm: Heldin Tracer – springen Sie mit Tracer in den Nexus und überraschen Sie Ihre Gegner mit blitzschnellen Tricks.

World of Warcraft: Haustier Baby Winston – unverschämt niedlich und hochintelligent: Das Haustier Baby Winston wird in Azeroth nicht von Ihrer Seite weichen.

Diablo III: Mercys Flügel – besiegen Sie dämonische Streitkräfte in den Hohen Himmeln und Brennenden Höllen, während Sie Mercys Flügel tragen. Ganz Sanktuario wird wissen, dass Sie Overwatch die Treue geschworen haben!

StarCraft II-Porträts und ein Hearthstone-Kartenrücken – mit den Porträts von Tracer, Reaper, Pharah, Winston, Bastion und Soldier: 76 werden Sie sicher zum Champion des Koprulu-Sektors. Oder spielen Sie in Hearthstone mit einem Overwatch-Kartenrücken, der eines Helden würdig ist!