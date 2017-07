Blizzard äußert sich zur Schauspieler-Wahl für Doomfist aus Overwatch

Blizzard kündigte jüngst einen neuen Charakter namens Doomfist für ihren Online Shooter Overwatch an und viele Fans sind fest davon ausgegangen, dass dieser von Terry Crews verkörpert wird, doch Blizzard entschied sich anders.

Bereits vor einigen Tagen äußerte sich Terry Crews persönlich zur Wahl des Schauspielers und gab zu verstehen, dass dieser nicht allzu unglücklich über die Wahl der Entwickler sei und letztendlich Sahr Ngaujah für die beste Wahl hält. Auch Blizzard hat sich mittlerweile zur Wahl des Schauspielers geäußert und verraten, dass man bereits beim Vorsprechen umgehauen wurde.

Senior Designer Michael Chu sagte in einem kürzlich geführten Interview: „Wir lieben Terry. Er ist fantastisch. Er kam her und besuchte uns. Wir hatten eine fantastische Zeit. Doch als wir uns näher mit Doomfist beschäftigt haben, suchten wir in Bezug auf die Rolle und das ganze Drumherum nach etwas Besonderem. Schon in der Anfangsphase der Vorsprechen haben wir Sahr Ngaujah gehört. Er ist der Schauspieler, der Doomfist spielt. Er hat uns sofort umgehauen. Sobald wir seine Stimme hörten, dachten wir nur: Heiliger Mist. Das ist Doomfist“.

Am 27.Juli 2017 wird der Charakter Doomfist per Update den Weg in die Vollversion des Spiels finden.