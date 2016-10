Blazblue Centralfiction: Releasedatum bekannt

Entwickler PQube hat jetzt offiziell das Releasedatum zu Blazblue Centralification bekanntgegeben. Fans der Serie warten schon länger auf eine Fortsetzung, die nun endlich auf die Konsole kommt. Als 2D Beat´em´up schickt sich Blazblue Centralification an eine lange Tradition aufrecht zu erhalten. Mehr als 30 Stunden Story und mehr als 30 verschiedene Charaktere wird Blazblue Centralification bieten. Mit mehr als 60 Stages wird Blazblue Centralification nebenbei auch zum größten Spiel der Serie bisher.

Ausgewählte Händler in Europa werden spezielle Vorbesteller Boni erhalten. Was genau und welche Vorbestellerboni das genau sein werden ist noch nicht raus. BlazBlue Centralfiction wird am 4.November 2016 auf PS3 und PS4 erscheinen.

