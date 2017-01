Blade & Soul feiert erstes Jubiläum

NCSOFT freut sich, diese Woche das erste Jubiläumsfest des MMOs Blade & Soul mit einer ganzen Reihe von einzigartigen Inhalten und Geschenken für die Spieler zu feiern.

Sobald sich Spieler in Blade & Soul einloggen, erhalten sie ein besonderes Gegenstandspaket, das pro Account einmal kostenlos im Hongmoon-Shop erhältlich ist. Darin befinden sich Entsiegeltalismane der Hongmoon, Schlüssel und Feuerwerke, aber auch exklusive Verzierungen, das Siegerkostüm „Alice“ aus dem Kostümwettbewerb mitsamt Verzierungen, sowie Münzen und ein besonderes Törtchen zum einjährigen Jubiläum.

Bis zum 08. Februar wird das Jubiläum mit einem Fest gefeiert, währenddessen Münzen aus der täglichen Quest „Ein Jahr, zahllose Abenteuer!“ und aus heldenhaften Silberfrost-Verliesen, regulären täglichen Quests, als Belohnung für Herausforderungen des Tages (drei Münzen an Wochentagen und vier an Wochenenden) gesammelt werden können. Die gesammelten Jubiläumsmünzen können bei der Handelsunion der Drachen ausgegeben und in besondere Belohnungen getauscht werden.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…