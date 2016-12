Birthdays: The Beginning auf Mai 2017 verschoben

NIS America gibt bekannt, dass sich das Spiel Birthdays: The Beginning in Nord Amerika und Europa leider verschiebt, ursprünglich sollte das Spiel im März 2017 erscheinen. Erscheinen soll das Spiel nun am 09.Mai 2017 in Nord Amerika und am 12.Mai 2017 in Europa für PS4 und PC (Steam).

Birthdays: The Beginning ist ein „Gartenspiel, in dem Spieler würfelförmige Welten schaffen, aus denen abwechslungsreiche und einzigartige Lebensformen entstehen. Gestalte die Geografie und ändere die Temperatur jeder Welt, um die Bedingungen für Leben herzustellen und sieh bei der Geburt eines ganzen Ökosystems zu!“

Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr euch noch einen Teaser Trailer mit Gameplay Szenen ansehen und euch so einen Eindruck vom Spiel verschaffen.

