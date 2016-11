Bigben gibt Partnerschaft mit Strategy First für FlatOut 4 – Total Insanity bekannt

Bergheim, 18. November 2016 – Bigben gibt heute die Unterzeichnung eines Abkommens mit Strategy First Inc mit Sitz in Montréal, Kanada, über die Veröffentlichung und den Vertrieb von FlatOut 4 – Total Insanity bekannt. Das vom französischen Studio Kylotonn Racing Games (WRC 5, WRC 6) entwickelte FlatOut 4 wird von Bigben in Europa und Asien (außer Japan) ab März 2017 für Konsolen der neuen Generation veröffentlicht und vertrieben.

Der neueste Titel der bekannten Reihe, FlatOut 4 – Total Insanity, ist ein actionlastiges Demolition Derby-Rennspiel, das allen Spielern eine explosive Erfahrung bietet, die Rennspiele, Herausforderungen und Stunts aller Art mögen.

Das Spiel enthält viele der Spielmodi, durch die die Reihe zum Erfolg wurde (insbesondere den Stunt-Modus), während der neue Assault-Modus und weitere Features in Einzel- wie auch Mehrspieler-Modus für noch mehr Spaß und Wettbewerb sorgen. Als gekonnte Mischung aus Nitroglyzerin und gnadenlosen Strecken verspricht FlatOut 4 – Total Insanity zahlreiche Stunden radikales Gameplay – offline wie auch online.

„Bigben hat eine besondere Expertise entwickelt, was Rennspiele angeht, und wir freuen uns sehr, mit Strategy First an einer so bekannten Lizenz wie FlatOut zu arbeiten“, so Alain Falc, CEO von Bigben Interactive. „FlatOut 4 – Total Insanity ist die Rückkehr der Franchise zu den Qualitäten, für die das Spiel bekannt geworden ist. Wir sind sicher, dass wir mit dem neuen Titel auch Spieler in Europa und Asien begeistern werden“.



„Strategy First ist sehr zuversichtlich, was die Zusammenarbeit mit Bigben für den Release von FlatOut 4 – Total Insanity angeht. Wir vertrauen auf Bigbens Expertise, ein großes Rennspiel-Publikum zu bedienen“, so Emanuel Wall, Director von Strategy First.

„FlatOut 4 – Total Insanity ist die herausragende, actionlastige Demolition Derby-Rennfranchise, in der sich alles um Chaos auf vier Rädern dreht. Wir freuen uns den Fans das neue Spiel der Reihe präsentieren zu dürfen.“

FlatOut 4 – Total Insanity erscheint im März 2017.

