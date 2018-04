Bethesda – Kündigt das Unternehmen auf der E3 2018 „Starfield“ an?

Ein Gerücht geistert bereits seit einigen Jahren im Internet herum, dass Bethesda (The Elder Scrolls, Fallout) an einem Sci-Fi-Open-World-Rollenspiel namens „Starfield“ arbeiten soll. Angekündigt wurde das Spiel bisher nicht, auch zu den Gerüchten hat sich das Unternehmen bisher nicht geäußert, jedoch könnte sich dieser Umstand bereits mit der kommenden E3 in Los Angeles ändern. Ein User bei ResetEra behauptet jetzt, dass die Enthüllung kurz bevorsteht.

Könnt ihr euch ein Open World Spiel vorstellen, welches euch eine ähnliche Spielerfahrung bieten soll wie Fallout 4 oder The Elder Scrolls Skyrim? Nur mit dem Unterschied, dass ihr nicht eine Welt erkunden könnt, sondern ein ganzes Universum? Laut einem hartnäckigem Gerücht soll Bethesda an einem Sci-Fi-Open-World-Rollenspiel in der Ego-Perspektive arbeiten, welches auf den Namen „Starfield“ hört. Bereits im letzten Jahr meldete sich ein Insider zu Wort und kündigte für die E3 2017 an, dass Bethesda „Starfield“ ankündigen werde, dieses Versprechen ist leider ausgeblieben.

Die E3 2018 findet vom 12. bis zum 14. Juni 2018 in Los Angeles statt und laut dem ResetEra-User namens „Potterson“ wird Bethesda „Starfield“ vorstellen. Doch in wie weit kann man der Aussage des Users glauben schenken? Laut „SweetNicole“, ein Community-Manager von ResetEra, könnte an der „Starfield“-Sache durchaus etwas dran sein, da „Potterson“ in der Position sein könnte, an solche Details heranzukommen. „Potterson“ selbst sieht sich nicht als Insider, er habe einfach Kenntnis von „Starfield“ und wolle diese Information mit der Öffentlichkeit teilen. Darüber hinaus gab der User zu verstehen, dass wir es nicht mit einem Mobile Titel zu tun bekommen und die Veröffentlichung bereits im Herbst 2018 erfolgen soll.