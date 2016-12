Beta Registrierung für Brawlout gestartet

In wenigen Tagen erfolgt eine Beta zum Plattform-Prügler Brawlout. Wenn ihr zu den glücklichen Testern gehören wollt, dann müsst ihr euch auf der offiziellen Seite registrieren.

Das Spiel erinnert ein wenig an Nintendos „Super Smash Bros.“ Serie und soll nächstes Jahr erscheinen. Wie Entwickler Angry Mob Games ankündigt, sollen alle Interessenten auf der Plattform ihrer Wahl teilnehmen können, zur Auswahl stehen die PS4, Xbox One und der PC.

Die Beta soll bereits ab dem 21.Dezember 2016 zur Verfügung stehen, also ran an die Regestrierung und viel Glück. Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr euch einen neu angekündigten Kämpfer namens „Paco“ in Videoform ansehen.

