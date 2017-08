Beta Pre-Load für Call of Duty WW2 auf der Playstation 4 gestartet

An diesem Wochenende wird eine Playstation 4 exklusive closed Beta von Sledgehammer Games‘ kommenden Ego-Shooter Call of Duty WW2 abgehalten und alle Vorbesteller können sich bereits jetzt den Beta Client herunterladen. Insgesamt sollen zwei private Beta-Events abgehalten werden. Das erste Beta-Event startet am 25.August 2017 um 19 Uhr unserer Zeit und ist bis zum 28.August 2017 19 Uhr zugänglich.

Teilnehmen können alle die sich Call of Duty WWII vorbestellt haben, während Käufer der digitalen Fassung direkt loslegen können, müssen Spieler die den Titel beim Händler vorbestellt haben zunächst einmal einen entsprechenden Download-Code auf der offiziellen Website eingeben. Alle Beta Teilnehmer werden den multiplayer Part des neusten Call of duty Ablegers selbst testen können und erhalten darüber hinaus das sogenannte „Beta Combat Pack“, welches euch mit einem Private-Multiplayer-Helm, einer Calling Card und einem Emblem in der Vollversion belohnt.

Die zweite closed Beta findet vom 01.September 2017 bis zum 04.September 2017 statt. An dieser können dann Playstation 4 und Xbox One Spieler teilnehmen. Wie bereits bei der ersten Beta erhalten jedoch nur Vorbesteller Zugang zum Beta-Event.

Call of Duty WWII soll am 3.November 2017 für Playstation 4, Xbox One und PC veröffentlicht werden.