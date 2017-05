Berserker Fraktion aus „Elex“ im Gameplay Video vorgestellt

In wenigen Monaten soll das neue Action Rollenspiel „Elex“ von Piranha Bytes erscheinen, welche besonders für ihre Gothic-Reihe bekannt sind. Das neue Spiel befindet sich für die Playstation 4, Xbox One und den PC in Entwicklung. Im neu veröffentlichten Gameplay Trailer wird dabei die Fraktion der Berserker vorgestellt, welche laut THQ Nordic einen Weg fanden das namensgebende Elex in pures Mana umzuwandeln. Dieser Umstand ermöglicht es ihnen das zerfurchte Ödland Magalans in lebendige Waldgebiete zu verwandeln.

Diese Fraktion lehnt jegliche Form der Technologie, was man auch an deren Lebensstil erkennen wird. So werden ihre errichteten Städte aussehen, als kämen diese direkt aus dem Mittelalter und in den Kämpfen werden die Berserker auf Schwerter, Äxte, Armbrüste und Magie zurückgreifen. In der Videobeschreibung heißt es zum Berserker: „Von ihrer Hauptstadt Goliet in Edan ziehen sie aus, um ihre Weltenherzen einzupflanzen – riesige Pflanzen, die dem Planeten neues Leben einhauchen“.

Elex erscheint im 3. Quartal 2017 für Playstation 4, Xbox One und den PC. Den neuen Trailer könnt ihr euch unterhalb des Artikels ansehen.