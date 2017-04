Battlefront 2 Teaser Trailer geleaked

DICE und Electronic Arts werden am 15.April 2017 unter anderem Star Wars Battlefront 2 auf der Star Wars Celebration in Orlando, Florida präsentieren, doch nun tauchte vorab ein Teaser Trailer im Netz auf, der einiges enthüllt. Falls der unten eingebundene Clip vom Netz genommen wird, könnt ihr euch hier den Trailer über Vimeo ansehen.

Star Wars Battlefront II wird demnach nicht nur einen Multiplayer-Part, sondern dieses Mal sogar eine Single-Player Kampagne bieten. Szenen aus der Kampagne werden sind bereits zu Begin des Trailers zu sehen. Darüber hinaus bekommen wir anscheinend Inhalte aus der kompletten Star Wars Film-Ära geboten, denn im Trailer sehen wir bereits Rey, Darth Maul, Kylo Ren und Yoda. Als Schauplätze können wir bereits Endor, Hoth sowie die Starkiller-Basis ausmachen.

Star Wars Battlefront II soll im Herbst 2017 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Am Ende des Trailers sehen wir bereits die ersten Vorbesteller Boni. Bestellt ihr vor, so erhaltet ihr die Helden aus „Star Wars: Die letzten Jedi“ als DLC. Weiter Informationen und offizielle Angaben werden auf der Star Wars Celebration erwartet.

