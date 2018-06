Battlefield V – Multiplayer Trailer und nun doch mit Battle Royale

Electronic Arts hat im Rahmen der EA Play den Ego-Shooter „Battlefield V“ vorgestellt einen Battle Royale-Modus angekündigt, welcher aber erst nach dem Launch kostenlos veröffentlicht werden soll. Zudem zeigte man einen weiteren Multiplayer Trailer.

Scheinbar kann heutzutage kein Shooter mehr auf den Battle Royale-Modus verzichten, wenig überraschend kündigten nun auch die Entwickler von DICE diesen Modus für das Kommende „Battlefield V“ an. Nachdem bereits Activision für den Shooter „Call of Duty: Black Ops 4“ einen Battle Royale-Modus ankgekündigt hat, fühlten sich die Verantwortlichen bei EA und Dice scheinbar im Zugzwang und kündigten nun ebenfalls den beliebten Modus an. Direkt zum Launch solltet ihr jedoch nicht damit rechnen, denn wie man klarstellt, wird dieser erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt. Wann genau dieser nachgereicht werden soll, ist bisher nicht bekannt, aber man möchte dem Modus definitiv einen eigenen Touch verleihen, um sich von der Masse abzuheben.

„Battlefield V“ soll am 19. Oktober 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Den frischen Multiplayer Trailer seht ihr unterhalb des Artikels.