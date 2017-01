Battleborn bekommt PS4Pro Udate – heute

Das am 3.Mai letzten Jahres erschienene Battleborn erhält heute ein neues Update mit PS4 Pro Unterstützung. Aber nicht nur User der PS4 Pro kommen in den Genuss neuer Features sondern auch Benutzer der Standard PS4 erhalten ein Update. Wir erzählen euch was euch erwartet...

2K hat heute ein Update zu Battleborn rausgebracht. Das Update verbessert die Performance des Spieles unheimlich. Bisher lief Battleborn lediglich mit 30 Bildern pro Sekunde. Sowohl auf der PS4 als auch auf der PS4 Pro erhalten Spieler die Möglichkeit das Spiel zukünftig mit 60 FPS zu spielen. Das dürfte einige der Performanceprobleme der Vergangenheit beheben.

Ob das einem Spiel allerdings zu neuem Glanz verhelfen kann das bereit 2 Monate nach Release unter 10 Euro zu haben war wagen wir zu bezweifeln. Battleborn ist eines der Spiele die den schnellsten Wertverlust auf PS4 ever mit sich gebracht haben weil das Spiel von Anfang nicht im Ansatz halten konnte was es versprochen hatte…

