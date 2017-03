Battalion 1944 zeigt sich auf frischen Screenshots

Square Enix Collective und die zuständigen Entwickler von Bulkhead Interactive verkündeten heute, dass der WWII-Multiplayer-Shooter Battalion 1944 auf der EGX Rezzed 2017 spielbar sein wird. Die EGX Rezzed 2017 fällt etwas kleiner als das EGX Event aus und ist eine Videospielmesse, welche vom 30.März bis zum 01.April 2017 im Tobacco Dock in London abgehalten wird. Man bekommt dort die Gelegenheit unveröffentlichte Spiele zu testen, so werden Besucher auch die Möglichkeit haben Battalion 1944 zu spielen. Man bekommt dort die Manor House-Karte im gewohnten Deathmatch Modi geboten.

Battalion 1944 soll ein OldSchool-Multiplayer-Shooter werden, welcher die Stärken der Schooter-Klassiker mit Hilfe der neuen Technologien zurück bringen möchte. Wann der Multiplayer-Shooter erscheint wurde bisher leider nicht verraten, jedoch wissen wir dass der Titel sich für die Playstation 4, Xbox One und den PC in Entwicklung befindet. Zusätzlich kündigten die verantwortlichen einen ersten Gameplay Trailer an, dieser wird auf der EGX Rezzed 2017 präsentiert. Unterhalb des Artikels könnt ihr die veröffentlichten Screenshots begutachten.

