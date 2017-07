„Batman The Enemy Within“ offiziell von Telltale Games angekündigt – Erste Episode erscheint bereits im August

Wie die Verantwortlichen von Telltale Games, Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment in einem Summer Update per Video-Clip verraten, wird es eine zweite Staffel zu „Batman: The Telltale Series“ geben. „Batman The Enemy Within“, so der Name der Staffel, wird fünf Episoden beinhalten, wovon die erste Episode namens „The Enigma“ bereits am 08.August 2017 für Playstation 4, Xbox One, PC und Mac veröffentlicht werden soll. Versionen für iOS und Android sind ebenfalls geplant und sollen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr erscheinen.

Darüber hinaus wurde eine „Season Pass Disc“ für Playstation 4 und Xbox One angekündigt, welche im Einzelhandel ab Oktober 2017 erhältlich sein soll und nur die erste Episode bereit stellen wird, alle weiteren Episoden müssen dann heruntergeladen werden.

Im neusten Kapitel des dunklen Ritters, kehrt der Riddler zurück und terrorisiert die Einwohner Gotham Citys mit seinen grausamen Rätsel, die jedoch eine noch größere Krise andeuten. Mit der Ankunft des gnadenlosen Bundesagenten und der Rückkehr des berühmt berüchtigten Schurken Joker muss Batman beunruhigende Allianzen schmieden, während er als Bruce Wayne verschiedene riskante Aktionen vollführt um sein Umfeld zu täuschen. Doch welchem Verbündeten kann Batman vertrauen? Und wie tief wird Bruce in die Dunkelheit abtauchen?

Die zweite Staffel soll sowohl Neulinge als auch Serienfans ansprechen und bereits getroffene Entscheidungen aus der ersten Staffel können Telltale typisch in die zweite Staffel übernommen werden. Auch das „Crowd-Play“-Feature soll wieder mit an Bord sein, welches Freunden und Familienmitgliedern die Möglichkeit erschließt per Mobil-Gerät aktiv den Verlauf der Handlung mit zu bestimmen. Troy Baker übernimmt erneut die Rolle von Bruce Wayne, während Anthony Ingruber dem Joker seine Stimme leiht.