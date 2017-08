Batman The Enemy Within: Erste Episode im Trailer

Vor einigen Tagen verkündeten die Entwickler von Telltale Games eine zweite Staffel zu ihrem Batman Spiel an. Die zweite Staffel soll „Batman The Enemy Within“ heißen und man gab bekannt, dass die erste Episode namens „The Enigma“ bereits am 08.August 2017 für Playstation 4, Xbox One, PC und Mac erscheinen wird. Heute wurde ein Launch-Trailer veröffentlicht, welcher euch noch einmal an den bevorstehen Release erinnern soll. Den Trailer seht ihr unterhalb des Artikels.

Im neusten Kapitel des dunklen Ritters, kehrt der Riddler zurück und terrorisiert die Einwohner Gotham Citys mit seinen grausamen Rätsel, die jedoch eine noch größere Krise andeuten. Mit der Ankunft des gnadenlosen Bundesagenten und der Rückkehr des berühmt berüchtigten Schurken Joker muss Batman beunruhigende Allianzen schmieden, während er als Bruce Wayne verschiedene riskante Aktionen vollführt um sein Umfeld zu täuschen. Doch welchem Verbündeten kann Batman vertrauen? Und wie tief wird Bruce in die Dunkelheit abtauchen?

Der Titel wird auch noch für iOS- und Android-Geräte portiert, jedoch wurde zu diesen Versionen noch kein Erscheinungstermin genannt.