Batman Arkham VR: kurzes Vergnügen

Batman Arkham VR wird einer der interessantesten Launch Titel. Bereits auf der Gamescom konnte der Titel beweisen das man ihn unbedingt gespielt haben will. Auch wir haben uns das Spiel natürlich gerne angeschaut >>Batman Arkham VR erste Eindrücke<<. Brand Marketing Director Dax Ginn erklärte jetzt allerdings das die Hauptgeschichte von Batman Arkham VR lediglich 60 Minuten lang sein wird. Hinzu kommen etwa 90 Minuten an freischaltbaren extras, die das Spielerlebnis auf insgesamt 2 1/2 Stunden ausweiten würden. Wie Ginn alledings ebenfalls bekanntgemacht hat gäbe es verschiedene Gründe das Spiel mehr als nur einmal zu spielen.

Batman Arkham VR erscheint am 13.10. zusammen mit Playstation VR und das zu einem Preis von 19,99,-. Was meint ihr, sind 20 Euro für 2,5 Stunden Spielerlebnis in Ordnung?

