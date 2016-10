Ballermann…. Eve Gunjack im Test

Ein weiterer Titel den wir uns auch schon auf der Gamescom angeschaut haben ist ohne Frage Eve Gunjack. Ein kleines Ballerspielchen aus dem Eve Universum. Für Playstation Plus Mitglieder gibt es das Spiel bereits für 7,99,- Euro alle anderen zahlen 9,99,- Euro, kein Geld eigentlich. In Eve Gunjack spielt ihr den Richtschützen in einer Geschützkanzel eines Minenschiffes. Das Ganze in VR und als Umsetzung für Playstation VR. Auf Oculus Rift und natürlich Samsung Galaxy Gear ist Gunjack bereits lange ein bekannter Titel. Wie das Spiel auf der Playstation rüberkommt haben wir für euch getestet…

Ob es sich lohnt auf Playstation 4 den Zehner zu investieren und mit Eve Gunjack eine Runde durch die Gegend zu ballern oder ob ihr besser auf den zweiten Teil warten solltet, der aktuell natürlich auch schon unterwegs ist. Klingt etwas seltsam für uns Konsoleros, aber Eve Gunjack ist nun kein neues Spiel, sondern lediglich ein guter Einstieg in die VR Technologie. Wir haben uns ein paar Tage durch das Spiel geballert und für euch festgehalten was uns gefallen hat. Ob es sich wirklich lohnt die 10 Euro zu investieren und das Spiel aus dem Store zu laden lest ihr auf den folgenden Seiten! >>Hier gehts weiter<<

