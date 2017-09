Axiom Verge: Erscheinungstermin für Nintendo Switch bekannt

Die Verantwortlichen Entwickler von Thomas Happ Games verkündeten bereits im April 2017, dass ihr „Metroidvania“-Titel „Axiom Verge“ auch für die Nintendo Switch erscheinen soll. Das Retro-Action-Adventure ist bereits für Playstation 4, Xbox One, PC, Mac, Linux, PS Vita und Wii U erhältlich. Laut neusten Twitter-Meldungen der Entwickler soll „Axiom Verge“ am 05.Oktober 2017 dann auch für die Nintendo Switch erhältlich sein.

In „Axiom Verge“ steuern die Spieler einen Wissenschaftler, welcher nach einem Laborunfall in einer fremdartigen Umgebung wieder zu sich kommt. „Ist dies ein entfernter Planet? Eine entfernte Zukunft? Oder eine komplexe Virtual-Reality-Computersimulation? Lote jede Kerbe aus in einer riesigen, labyrinth-artigen Welt, um ihre Geheimnisse zu erlernen und enthülle dich selbst und deine Rolle darin. Entdecke Tonnen von Waffen, Gegenständen und Fähigkeiten, jede mit ihrem eigenen, einzigartigen Verhalten und ihrer Anwendung. Du brauchst Köpfchen, um sie alle zu finden. Bekämpfe bizarre biomechanische Konstruktionen – der tödliche Fallout eines alten Krieges – und die Dämonen deines eigenen Verstandes. Und durchbreche schließlich das Spiel selbst, indem du Pannen ausnutzt, um deine Feinde zu korrumpieren und Puzzle in der Umgebung zu lösen“, so die offizielle Beschreibung zum Spiel.