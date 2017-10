Assassin’s Creed Origins präsentiert sich auf der PS4 Pro und Screenshots ohne HUD

Bereits morgen, Freitag dem 27.Oktober, wird Ubisoft „Assassin´s Creed Origins“ für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlichen. Heute wurde ein neues Gameplay Video veröffentlicht, welches auf der PS4 Pro Version basiert, gleiches gilt für die Screenshots ohne HUD. Beides findet ihr wie immer unterhalb des Artikels.

In den letzten Tagen beherrschten vor allem Gameplay Videos der Xbox One X Version das Internet, doch hier präsentiert euch Gearnuke reines PS4 Pro Material. Besonders schön sind die Screenshots, welche bei ausgeschaltetem HUD einen uneingeschränkten Blick auf die gezeigten Umgebungen gewähren. Im neusten Assassinen Abenteuer schickt Ubisoft die Spieler ins antike Ägypten. Die Spieler schlüpfen dabei in die Rolle von Bayek, einem alten Wächter Ägyptens, dessen persönliche Geschichte zum Ursprung der Assassinen Bruderschaft führen wird. Eine offene und lebendige Welt liegt dem Spieler zu Füßen, in welcher er die Geheimnisse der großen Pyramiden lüftet und Mythen der letzten Pharaonen aufdeckt.

Wir sind gespannt, welche Überraschungen Ubisoft für die Spieler bereithält, denn zuletzt hieß es, dass der Gegenwart mehr Bedeutung geschenkt werden wird, als es bei dem vorigen Teil der Fall war. Was haltet ihr vom neuem Assassin´s Creed? Freut ihr euch auf den morgigen Release? Teilt es uns im Kommentarbereich mit.