Assassin’s Creed Origins: Neuer Live-Action Trailer präsentiert die Geburtsstunde des Kredos

Ubisofts neuster Assassinen-Streich „Assassin’s Creed Origins“ wird bereits nächste Woche, am Freitag den 27.Oktober 2017 veröffentlicht und für Playstation 4, Xbox One und den PC zu erwerben sein. Alle Fans können sich nun mit einem weiteren Trailer auf die kommende Veröffentlichung einstimmen. Der unterhalb des Artikels eingebundene Live-Action Trailer möchte die Anfänge des Kredos vermitteln.

„Der Film wurde mit authentischen Mitteln realisiert und beinhaltet mehr als 200 Statisten, Kostüme und dutzende Tiere, um die Geschichte des Kredos zu porträtieren“, so die Verantwortlichen. Der Live-Action Trailer wurde von Daniel Wolfe inszeniert und trägt den Namen „ICH BIN“, für die musikalische Untermalung der Szenen sorgte Nicholas Britells „The Middle of the World“. Im Spiel werden wir ins antike Ägypten des Jahres 46 v. Chr versetzt und dürfen als Bayek die Geburtsstunde der Assassinen Bruderschaft miterleben.