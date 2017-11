Assassin´s Creed Origins – Ein erfolgreicher Reboot? Hier ist unser Test

Die Assassin´s Creed Reihe feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen und kehrt nach einer einjährigen Pause endlich zurück. Nach dem letzten Ableger „Assassin´s Creed Syndicate“ schien die Luft raus zu sein, denn das Spiel verkaufte sich nicht wie Ubisoft sich dies erhofft hatte, also kündigte man prompt an dem nächsten Ableger mehr Entwicklungszeit zu gewähren, um neue und kreative Wege gehen zu können. Ich hatte so meine Bedenken, ob ein Jahr mehr Entwicklungszeit tatsächlich ausreichen würde, um die Reihe zur alten Stärke zurückführen zu können, wie viele andere Fans der Reihe vermutlich auch. Am 27.Oktober 2017 veröffentlichte Ubisoft nun „Assassin´s Creed Origins“ für Playstation 4, Xbox One und den PC. Ein Reboot der Spielreihe sollte es werden, ein Neuanfang. Spieler tauchen ins antike Ägypten ein und erleben eine wundersame Welt, voller Mysterien, Geheimnissen, Intrigen, Rassenkonflikten und ergründen den Ursprung des Assassinen Ordens. Wir haben uns den neusten Ableger genauer angesehen und können euch in unserem ausführlichen Test berichten, ob es den Entwicklern gelungen ist, die Assassinen Bruderschaft wieder zu beleben.

In „Assassin´s Creed Origins“ übernehmen die Spieler die Rolle von Bayek und Aya. Bayek ist der letzte Medjai Ägyptens, einer langen und alten Reihe von Beschützern des Landes. Ein Medjai sorgte nicht nur für Schutz und Ordnung, sondern bewahrte auch die alte Tradition und Glauben Ägyptens. In der einsamen und verlassenen Gegend von Siwa sorgte er für Frieden und Ordnung, doch ein schreckliches Ereignis zwang Bayek und seine Frau Aya dazu Siwa zu verlassen und die übrig gebliebenen Feinde zu jagen und zu töten. Die Welt, die sie einst kannten brach entzwei und ihr einziger Weg dem Schmerz in ihren Herzen wieder zu lindern, ist der blutige Weg der Rache. Bayek und Aya durchqueren getrennt voneinander das antike Ägypten nach den Mitgliedern eines geheimnisvollen Ordens und versuchen nicht nur den Frieden Ägyptens wiederherzustellen, sondern auch den Frieden in ihren Herzen.