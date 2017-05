Assasin´s Creed, The Crew 2, Far Cry 5 und South Park 2 erscheinen bis zum 31.März 2018

Ubisoft stellte den aktuellen Geschäftsbericht für das Fiskaljahr 2017 vor, welches am 01.April 2017 begann und am 31.März 2018 endet und enthüllte so einige Titel die noch erscheinen sollen.

Demnach wird in diesem Zeitraum das neue Assassin´s Creed veröffentlicht, laut Gerüchten werden wir dabei ins antike Ägypten eintauchen können und der neue Titel hört auf den Namen Assassin´s Creed: Origins. Darüber hinaus kündigte Ubisoft auch einen neuen Far Cry Titel an, welcher einfach nur als Far Cry 5 betitelt wird. Laut den letzten Gerüchten wird uns Ubisoft im neuen Open World Shooter in den Wilden Westen entführen.

Auch das Rollenspiel South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe soll in diesem Fiskaljahr endlich in den Handel kommen, das Rollenspiel ist der Nachfolger zum erfolgreichen South Park: Der Stab der Wahrheit und wird in enger Zusammenarbeit mit den Erfindern Trey Parker und Matt Stone entwickelt. Das Spiel hätte bereits im letzten Fiskaljahr erscheinen sollen, wurde jedoch kurzfristig ohne Angabe eines Erscheinungstermins verschoben. Zu guter Letzt kündigte Ubisoft überraschend The Crew 2 an.

Leider wissen wir nur welche Titel noch erscheinen sollen, jedoch fehlen noch viele Informationen zu diesen. Gerüchte wurden nicht kommentiert und Erscheinungsdaten für die jeweiligen Spiele wurden ebenfalls nicht enthüllt.

Aber bereits am 12.Juni 2017 wird Ubisoft um 13 Uhr Ortszeit (22 Uhr deutscher Zeit) im Orpheum Theatre eine Pressekonferenz zur E3 abhalten und weitere Details verraten. Spätestens dann erfahren wir mehr zu den spannenden Titeln.

Sharpen your blade. The Assassins will soon step out of the shadows… pic.twitter.com/nUrM4A57J0 — Assassins Creed UK (@Assassins_UK) May 16, 2017

Beyond the road… Stay with us for more high octane thrills! >> https://t.co/SAFYt3ox7l pic.twitter.com/E5BttqCFuz — Ubisoft UK (@UbisoftUK) May 16, 2017

Are you ready for a hefty dose of new Far Cry adventures? https://t.co/RiR9MZvSR8 pic.twitter.com/dxcHCzAKEG — Ubisoft UK (@UbisoftUK) May 16, 2017