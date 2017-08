Ankündigungstrailer zu Moss für PSVR

Entwickler Polyarc hat jetzt einen neuen Ankündigungstrailer zu MOSS veröffentlicht. In MOSS spielt ihr eine Gottheit die eine kleine Maus durch ein episches Puzzleabenteuer geleitet. Wir haben bereits einen Termin auf der Gamescom angefragt um euch echte Spielerfahrungen bieten zu können. MOSS ist ein hübsches Spiel das sicherlich perfekt für ruhige Abende ist. Action erwarten wir hier nicht, das das Spiel aber vollkommen in PSVR laufen wird ist durchaus interessant. Bereits in der hauseigenen PSVR Demo von Sony konnten wir sehen wie gut Jump´n´Run und ähnliche Genres auf PSVR aussehen können. Wir sind jedenfalls gespannt auf MOSS und halten euch auf dem laufenden.

