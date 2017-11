Analyst äußert zur erwarteten Absastzzahl der Xbox One X und der anderen Konsolen

Analyst Mat Piscatella von der Marktforschungsgruppe NPD hat sich zu der erwarteten Absatzzahl der erst kürzlich veröffentlichten Microsoft Kosnole Xbox One X geäußert und geht davon aus, dass diese noch in diesem Jahr weit über 600.000 Mal verkauft werden wird. Als Grund für diese Einschätzung nennt er den Umstand, dass Microsoft mehr Exemplare produzieren lässt als ursprünglich angenommen. Aber auch PS4 und Nintendo Switch sollen sich großartig verkaufen.

Auf die Nachfrage, welche Konsole im Bezug auf die Hardwareverkäufe seiner Meinung nach im Monat November als Gewinner hervorgehen könnte, antwortete Piscatella, dass es sogar alle drei sein könnten. Doch seiner Meinung nach spiele es nur eine untergeordnete Rolle, auch wenn viele Leute immer einen eindeutigen Gewinner genannt bekommen möchten. „Wenn alle drei Konsolen spektakuläre Monate haben, ist es dann aus der Marktsicht wirklich wichtig, welche ein paar Einheiten mehr verkauft als die anderen?“, so der Analyst. Zudem habe der Black Friday die Verkäufe aller Konsolenhersteller noch einmal ankurbeln können. Darüber hinaus bezeichnete er die Spieleverkäufe von Sony und Microsoft als „phänomenal“, was auch für Nintendo gelten dürfte.

Abschließend fügte er hinzu: „Die Switch und Xbox One X sind die neuen Konsolen in diesem Jahr, also wird der Anstieg der Switch im Vergleich zur Wii U im vergangenen Jahr riesig sein. Und die Xbox One sollte wegen der One X wachsen. Die PS4 könnte am Ende die meistverkaufte Plattform sein, aber die Ausgaben sind verglichen mit dem vergangenen Jahr vielleicht nicht höher.“