„An Automaton with a Plan“ kostenlose DLC Erweiterung für Syberia 3 erschienen

Publisher Microïds veröffentlichte heute die Story-Erweiterung „An Automaton with a Plan“ zum Point&Click Adventure „Syberia 3“, welches in unserem Test leider keinen guten Eindruck hinterlassen hat, denn zu groß waren die technischen Unzulänglichkeiten.

„Erkunde in ‚An Automaton with a Plan‘ ein neues Abenteuer, das dich in der Zauberwelt von Syberia 3 erwartet! Schlüpfe in die Rolle von Oscar, dem bekannten Automaten, und lüfte das Geheimnis um Kate Walkers Verschwinden!

Oscar ist viel mehr als ein Metallherz… Er ist zudem ein scharfsinniger Detektiv und unbeabsichtigter Komiker, der dich immer wieder überraschen wird!

Erlebe in der von Benoit Sokal entworfenen und gezeichneten Welt von Syberia 3 eine spannende und humorvolle Geschichte“, so die offizielle Beschreibung.

Wenn man bedenkt, dass die Erweiterung noch einmal 13 Stunden an Spielzeit bringen soll, dann ist es eine verdammt großzügige Geste seitens der Entwickler. Selbstverständlich müsst ihr die Vollversion eurer Eigen nennen können, um in den Genuss der kostenlosen Erweiterung zu gelangen.