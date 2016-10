Allerschutzheiligen Event bei Final Fantasy XIV

der Sommer neigt sich auch in FINAL FANTASY XIV allmählich dem Ende und der Herbst hält Einzug, womit es auch wieder an der Zeit ist für das schauerlichste Spektakel Eorzeas: Allerschutzheiligen ist da und will von allen Abenteurern gefeiert werden!

Furchteinflößender als die Festivitäten selbst ist möglicherweise die Rückkehr des Circus Continental – sie führen nichts Gutes im Schilde und sind stets auf der Suche nach neuen Kumpanen, die ihren eigenwilligen Sinn für Humor teilen.

Das Saisonale Ereignis Allerschutzheiligen findet vom 19.10.2016 um 08:00 Uhr bis zum 1.11.2016 um 14:59 Uhr statt.

Während des Event-Zeitraums befindet sich in der Nähe von Mih Khettos Amphitheater in Alt-Gridania ein Mitarbeiter der Abenteurergilde, welcher einen speziellen saisonalen Auftrag für alle Spieler bereithält, die die Spielerstufe 15 erreicht und den Auftrag „Das Geheimnis der Sastasha-Höhle“ abgeschlossen haben.

Anlässlich des Events gilt es auch einige schaurig-schöne Gegenstände zu sammeln, wie die modische Vampirweste, leckeren Kürbiseintopf und den geflügelten Begleiter „Circus-Auge“.

Weitere Details zu den Gegenständen und Informationen zum Event Allerschutzheiligen finden sich hier: http://de.finalfantasyxiv.com/lodestone/special/2016/All_Saints_Wake

