Alle spielbaren Charaktere von Shiness im Gameplay Video vorgestellt

Enigami und Focus Home Interactive veröffentlichten einen neuen Gameplay Trailer zum kommenden Action RPG Shiness: The Lightning Kingdom. Im Trailer werden uns alle fünf spielbaren Charaktere und deren Fähigkeiten präsentiert.

Chado – Dieser waghalsige junge Waki ​​träumt davon, weit über seine Heimatstadt Kimpao hinauszugehen – und dieser Wunsch bringt ihn schnell in große Schwierigkeiten!

– Poky – Chados treuer Freund, Poky hat ein unglaubliches Talent für Technik, welches seinen Mangel an Mut wieder wett macht.

– Rosalya – Schüchtern aber loyal gegenüber der Party hat Rosalya eine starke Affinität zum Feuer und befindet sich auf der Suche nach einer geheimnisvollen Wahrheit.

– Askel – Ein beachtlicher junger Söldner, der rätselhafte Askel hat in Mahera schon einen weit reichenden Ruf.

– Kayenne – Ein geborener Führer, Kayenne bleibt selbst in den schwierigsten Situationen ruhig.

Shiness: The Lightning Kingdom wir voraussichtlich am 18.April 2017 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Unterhalb des Artikels könnt ihr euch den Charakter Trailer ansehen.

