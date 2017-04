Agents of Mayhem kommt im August, keine Nintendo Switch Version

Volition, die Entwickler hinter der bekannten Saints Row Reihe, werkeln gerade an ihrem nächsten Open-World Singleplayer Action Titel Agents of Mayhem und gaben nun bekannt, dass dieser am 15.August 2017 in Nord Amerika und am 18.August 2017 in allen restlichen Ländern für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden soll.

Für alle Nintendo Switch Besitzer hat Volition leider keine guten Nachrichten, denn Agents of Mayhem wird nicht für die Nintendo Switch erscheinen. Dies bestätigte man über Twitter, als ein Fan explizit danach fragte: „Derzeit gibt es keine Pläne für eine Veröffentlichung auf der Switch.“

@Gamer_Cade2017 @DeepSilverUK Agents of Mayhem is coming to PlayStation 4, Xbox One, and PC. There are no current plans to release on Switch. — Agents of Mayhem (@aomthegame) April 1, 2017

„Agents of Mayhem ist ein Singleplayer Open-World Actionspiel mit coolen Charakteren, verrückten Waffen und abgefahrenen Gadgets von den Machern der erfolgreichen Saints Row-Reihe.

Die Agents of M.A.Y.H.E.M. (the Multinational Agency for Hunting Evil Masterminds), eine Gruppe von Super-Agenten, auf der ganzen Welt rekrutiert, muss die Erde vor den zerstörerischen Plänen der niederträchtigen Superschurken-Organisation L.E.G.I.O.N. (League of Evil Gentlemen Intent on Obliterating Nations) retten.“

Zur Ankündigung des Erscheinungsdatums veröffentlichten die Verantwortlichen noch zusätzlich einen neuen Gameplay Trailer und einige neue Screenshots.

