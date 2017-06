Agents of Mayhem im umfangreichen E3-Gameplayvideo

Die Verantwortlichen von Deep Silver und Volition haben ein umfangreiches Gameplayvideo zu ihrem kommenden Open-World-Action-Titel „Agents of Mayhem“ veröffentlicht. Die Entwickler von Volition sind vor allem für die Saints Row-Reihe bekannt. Im neuen Gameplayvideo handelt es sich um eine Demo, welche im Rahmen der E3 2017 vorgestellt wurde, diese zeigt knappe 40 Minuten aus der Kampagne von Agents of Mayhem.

„Agents of Mayhem ist ein Singleplayer Open-World Actionspiel mit coolen Charakteren, verrückten Waffen und abgefahrenen Gadgets von den Machern der erfolgreichen Saints Row-Reihe. Die Agents of M.A.Y.H.E.M. (the Multinational Agency for Hunting Evil Masterminds), eine Gruppe von Super-Agenten, auf der ganzen Welt rekrutiert, muss die Erde vor den zerstörerischen Plänen der niederträchtigen Superschurken-Organisation L.E.G.I.O.N. (League of Evil Gentlemen Intent on Obliterating Nations) retten“, so die offizielle Beschreibung zum Spiel. Spieler können sich bereits jetzt auf den derben Humor der Entwickler freuen, welchen sie bereits aus der Saints Row-Reihe gewohnt sind.

Agents of Mayhem soll am 18.August 2017 für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Vorbesteller erhalten die „Saints Row“-Ikone Johnny Gat als Zusatzcharakter geschenkt.