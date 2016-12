Adventskalender Türchen Nummer 10

… und wie versprochen kommt hier auch das Samstags Türchen. Heute wollen wir es mal ein kleines Bisschen Anspruchsvoller gestalten. Dafür geben wir euch heute im Laufe des Tages auch gerne mal den ein oder anderen Tipp. Also schauen wir mal ob ihr euch auch ein bisschen anstrengen könnt und/oder uns euer bestes Gamerwissen auftischen wollt/könnt. Wir freuen uns auf eure Antworten und ja… heute sind auch mal Ratespielchen erlaubt, ihr dürft gerne alle Spiele nennen die euch einfallen!

ACHTUNG:

Morgen im laufe des Tages, spätestens Sonntag den dritten Advent, wird es die Gewinnerbekanntgabe der Woche geben. Wir hatten leider die Woche ein wenig Stress, so das wir das Ganze aufs Wochenende verschieben mussten. Leider hat die Videobearbeitung locker 10 mal so lange gedauert wie bisher angenommen… Aber hier erstmal das nächste Video in dem ihr auch die Gewinnspielfrage genannt bekommt.

Um euch die ganze Sache ein bisschen einfacher zu machen werden wir hier keine Kommentare auf diesen Artikel löschen oder bearbeiten bzw. verweigern. Wir geben im Laufe des Tages ein paar Tipps, aber erst später im laufe des Tages, falls einige es nicht wissen sollten.

Die richtige Antwort schickt ihr wie immer an: Adventskalender@Playstation-Choice.de

Was gibt es heute zu gewinnen!?

Ganz einfach wir verlosen heute wieder eines unserer beliebten PC Überraschungsspiele.

Teilnehmen kann jeder der es schafft die korrekte Antwort heute im laufe des Tages an unsere E-Mail zu schicken!

Wir drücken euch wie immer die Daumen und würden euch ja gerne alle gewinnen lassen, aber soviele Codes haben wir leider nicht…

Wir freuen uns über jeden von euch der unseren Youtube Kanal abboniert, für uns bei Facebook auf „gefällt mir“ drückt oder uns einfach nur einen netten Kommentar hinterlässt. Gerne dürft ihr auch euren Freunden von unserem Gewinnspiel erzählen. Wenn wir es schaffen die nächste große Marke bei unserem Kanal zu erreichen und das noch dieses Jahr dann wird sich das für euch auch lohnen! Glaubt uns, das würde ein tolles Gewinnspiel…

Gefällt mir: Gefällt Lädt…