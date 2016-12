Adventskalender Türchen 23

Unser Adventskalender hat auch in diesem Jahr wieder viel Spaß gemacht, aber wir nähern uns auch in diesem Jahr dem Ende des Kalenders. Das heißt aber nicht das wir nicht noch ein bisschen was für euch vorbereitet haben. Besondere Gewinne haben wir auch heute wieder für euch und eine gute Nachricht! Die Gamestop Gutscheine sollten bereits zu euch auf dem Weg sein und euch spätestens morgen am Heiligabend erreichen. Tut euch nur selbst einen Gefallen und versucht die nicht morgen einzulösen… sondern lasst euch Zeit bis nach Weihnachten die Regale von Gamestop wieder gut gefüllt mit frischer Ware dastehen können. Hier aber erstmal unser heutiges Video:

Die Gewinnspielfrage erfahrt ihr heute im Video! Die richtige Antwort auf die Gewinnspielfrage schickt ihr bitte in der Betreffzeile einer E-Mail an Adventskalender@Playstation-Choice.de und schon seid ihr im Lostöpfchen.

Was gibt es heute zu gewinnen?

Natürlich gibt es auch heute wieder eines unserer beliebten PC Überraschungsspiele. Die restlichen Überraschungsspiele hauen wir morgen komplett am Stück raus… müssen noch so 10 Stück sein oder so…

Zusätzlich gewinnt heute ein glücklicher Gewinner ein Set bestehend aus 3 Skylanders Figuren die in unserer Sammlung einfach doppelt waren. Die bösen kleinen Viecher haben es sich gewagt unsere Sammlung mit ihrer doppelten Anwesenheit zu beleidigen, also raus damit 😉

Weil das noch nicht genug ist gibt es heute auch noch 3 original Pro Evolution Soccer Basecaps zu gewinnen (Bild unten). Wenn das mal keine tollen Gewinne sind!? Natürlich brauchen wir auch dieses Mal wieder eure Adressen für die zusendung der Gewinne. Wir fragen aber auch nach, wenn ihr sie nicht direkt mit reingeschrieben habt!

WICHTIG:

Bitte merkt euch den Sonntag vor! Am Sonntag den 25.sten werden wir alle Gewinner verkünden, die noch offen sind. Ein paar Gewinnspiele sind ja noch aufzulösen. Zeitlich schaffen wir das nicht mehr vorher, es sei denn es passieren noch so einige kleine Weihnachtswunder. Trotzdem wollen wir euch schonmal auf morgen vorbereiten, denn da kommen die Hauptpreise!

Gewinne heute 1 von 3 original PES Caps!

