Adventskalender Türchen 22

Wir wünschen uns das ihr mit Weihnachten soweit fertig seid. Stress und Geschenke-Gewalt-Shopping sind nicht schön und total unnötig, deshalb findet auch bei uns die Gewalt lediglich auf dem Fernseher statt. Wir spielen heute mit euch die Remastered Version eines Klassikers. In unserem Video stellen wir euch dann auch die Gewinnfrage mit der ihr in unseren Lostopf kommt, wenn ihr denn gewinnen wollt.

Die im Video gestellte Frage beantwortet ihr bitte und schickt die korrekte Lösung in der Betreffzeile einer E-Mail an: Adventskalender@Playstation-Choice.de. Das ist alles was iht un müsst.

Wir verlosen heute wieder eines unserer beliebten PC Überraschungsspiele, das kennt ihr ja schon. Aber wir wollen ja in der Vorweihnachtszeit ein bisschen mehr auspacken, also gibt es heute auch noch einmal No Mans Sky zu gewinnen. Natürlich für Playstation 4. Damit können wir euch ein bisschen bei der Deeskalation helfen, denn No Mans Sky ist ein ruhiges und vor allem gewaltarmes Spiel. In No Mans Sky geht es hauptsächlich ums erkunden, ums erlernen von fremden Sprachen, handeln, Bergbau und entdecken. No Mans Sky beinhaltet das größte uns bekannte Universum. Trotz der Tatsache das viele über das Spiel gemeckert haben, zugegeben die Grafik und die Funktionen des Spieles sind vollkommen übertrieben worden, hat das Spiel bei uns dennoch eine brauchbare Wertung bekommen.

Wir fanden es super…

