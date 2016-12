Adventskalender Türchen 19

Hallo Freunde und Leser,

heute schreiben wir schon den 19.ten Advent. Eigentlich habe ich keine Lust mehr euch vor Weihnachten zu warnen denn in wenigen Tagen ist es sowieso zu spät! Heute machen wir mal ein etwas ganz verrücktes, wir verhalten uns wie kleine Kinder, wir spielen mit Bauklötzchen. Und während wir so mit Bauklötzchen spielen haben wir natürlich auch wieder ein Adventskalendertürchen für euch. Türchen 19 hält auch dieses Mal wieder ein tolles Spiel für euch bereit. Schaut mal rein in unser Video…

Was gibt es heute zu gewinnen?

Wir verlosen heute wieder einmal eines unserer beliebten PC Überraschungsspiele, zusätzlich gibt es das Spiel aus dem Video zu gewinnen. Wir verlosen also auch einmal Tumble VR für Playstation 4.

Was ihr dafür tun müsst?

Unsere Gewinnspielfrage beantworten und uns die richtige Lösung in die Betreffzeile einer E-Mail packen, die E-Mail abschicken und schon seid ihr im Lostopf… einfach oder!?

Die Gewinnspielfrage lautet heute: Wieviele Klötzchen war der größte Turm im Video hoch?

(Nebeneinanderstehende Klötzchen nicht mitgezählt….)

