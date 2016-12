Adventskalender Türchen 16

Hallo Freunde,

heute öffnen wir für euch wieder einmal unseren Adventskalender und natürlich auch das sechszehnte Türchen. Dafür haben wir wieder einmal ein ganz besonders leises Video für euch vorbereitet 😉 Nun nachdem wir mittlerweile nachgefragt haben und ihr endlich mal mit der Sprache rausrückt das die Videos im Vergleich zu anderen Youtube Videos tatsächlich deutlicher leiser sind, haben wir nur noch das 16.te Türchen so leise. Die nächsten Türchen werden lauter… versprochen!

Aber hier haben wir auch wieder ein weiteres Video für euch…

Wir wollen von euch wissen welchen Fehler unsere Konsole ausgegeben hat?

Irgendwann im Video kommt es zu einem kleinen, naja sagen wir Missverständniss zwischen Nutzer und Konsole. Was ist da passiert?

Schreibt uns die Antwort in einer E-Mail an: Adventskalender@Playstation-Choice.de und schon seid ihr im Lostöpfchen.

Was gibt es zu gewinnen?

Natürlich verlosen wir wieder eines unserer PC Überraschungsspiele. Vielleicht gefällt euch ja was rauskommt… Nebenbei verlosen wir natürlich auch noch mehr! Ihr könnt heute neben dem PC Überraschungsspiel auch einmal das Action Game Strike Vector EX für Playstation 4 gewinnen. Einen ausführlichen Test zu Strike Vector Ex findet ihr hier.

Wir drücken euch die Daumen!

