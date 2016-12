Adventskalender Türchen 14

… und auch der vierzehnte Advent soll nicht ohne Türchen bleiben. In meinem persönlichen hatte ich heute mal wieder Pech und nix gewonnen… blöder Rubbelloskalender Aber dafür wollen wir heute ein bisschen mehr glücklich machen, so wie immer. Alles für euch 😉

Am Rande heute aber nochmal etwas witziges. Wir hatten vor einigen Tagen einen PC Spiele Code, der nicht funktioniert hat. Daraufhin senden wir der Gewinnerin sofort einen neuen Code, dann die Nachricht: Wieder nix… Natürlich sind wir der Sache sofort nachgegangen und konnten sogar noch heute eine Lösung finden: russische Hacker haben sich die Codes geschnappt… Jetzt also nicht nur Gewinnspielbots sondern auch noch gehackte Codes… ätzend oder!? Aber jedes Jahr muss ja irgendwas schief gehen…

Wir verlosen heute ein PC Überraschungsspiel und einmal Dishonored Definitive Edition für Playstation 4. Wir haben im laufe des Jahres mal einen Fehler gemacht und das Spiel doppelt gekauft, also passiert genau das was für euch am besten ist: wir verlosen es an euch!

Was müsst ihr dafür tun?

Schaut euch einfach unser Video an und beantwortet uns die Gewinnspielfrage: Wieviele Gegner haben wir im Video erschossen? Die richtige Lösung schickt ihr dann in der Betreffzeile einer E-Mail an Adventskalender@Playstation-Choice.de und schon seid ihr im Lostopf!

Hinweis:

Gemeint sind damit Gegner die auch wirklich tot sind und nicht wieder aufgestanden sind. Das Ganze ist ein bisschen knifflig, also schaut genau hin!

Wir drücken euch allen die Daumen!

