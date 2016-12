Adventskalender Türchen 13

Auch ein dreizehntes Türchen muss es in unserem Adventskalender geben. Aus diesem Grund sind wir auch heute am 13.12. Oh Schock gleich zweimal 13 auf einmal, dazu bereit das Türchen 12b für euch zu öffnen. Die Gewinnspielfrage mit der ihr heute in den Lostop für ein Überraschungs PC Spiel hüpfen könnt erfahrt ihr im Video, in dem wir ein bisschen Asassins Creed II mit euch spielen.

Wenn ihr Probleme mit der Lösung haben solltet hilft euch Wikipedia sicherlich gerne weiter!

