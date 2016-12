Adventskalender Türchen 11 – Der dritte Advent

Der ADventskalender, nein das ist richtig geschrieben. Die Idee dahinter ist für uns eigentlich garnicht so schlecht, denn genauso finanzieren wir eure Gewinne… mit ein bisschen Werbung, also mit AD´s, mit advertising. Heute machen wir an dieser Stelle ein bisschen Werbung für Activision, also:

„Kauft Activision Spiele!“

Nein Quatsch beiseite, der heutige Hauptpreis am dritten Advent stammt aus dem Hause Activision:

In Destiny the Collection bekommt ihr die volle Dröhnung. Destiny von Anfang an, inkl. aller Erweiterungen und aller Inhalte, selbst den Inhalten die wir noch nicht gespielt haben. Ihr erhaltet: Destiny, Destiny – Haus der Wölfe, Destiny – Dunkelheit lauert, Destiny – König der Gefallenen und Destiny – Das Eisen erhebt sich. So genug eingedeutscht. Wir haben selbst bis Destiny – The Taken King (König der Gefallenen) gezockt und haben bis Dato etwas mehr als 1000 Spielstunden ins Spiel eingebracht und Platin mitgenommen. Destiny ist eine tolle Shootererfahrung. Es wurde zwar an vielen Stellen versucht Rollenspielelemente einzubinden, aber Destiny ist und bleibt ein Shooter, allerdings mit massiv vielen Inhalten. Auch wenn ihr natürlich sofort in Rise of Iron einsteigen könntet empfehlen wir euch das Spiel ohne die Booster Packs zu spielen und ganz von vorne anzufangen. Es lohnt sich die komplette Geschichte zu erleben und seinen Charakter selbst zu entwickeln. Wer das will kann allerdings auch gleich mittels eines einmaligen Upgrades ins aktuelle Endgame Content einsteigen, ihr verpasst dann aber sehr viel Story und viel viel Spielspaß. Hier nochmal ein Trailer zu unserem aktuellen Hauptgewinn:

Was ihr dafür tun müsst? Die Frage lässt sich sehr leicht beantworten denn wir haben noch ein weiteres Video für euch vorbereitet. Wieder eines unserer beliebten Gewinnspieltürchen. Wir werden euch nach dem Video eine Frage stellen, die ihr dann sicherlich beantworten könnt. Beantwortet diese Gewinnspielfrage und ihr seid schon im Lostopf. Wie immer dürft ihr gerne die Werbung durchlaufen lassen und/oder anklicken 😉 Ihr habt dadurch zwar keine Vorteile aber wer weiß, vielleicht bedankt sich Karma ja irgendwann 😉

Die Gewinnspielfrage am heutigen Tag halten wir denkbar einfach, wir wollen von euch wissen: Wie heißt das Spielchen das wir euch im Video vorstellen!?

Einfach oder?

Die richtige Lösung schickt ihr bitte zusammen mit eurer Adresse an: Adventskalender@Playstation-Choice.de. Eure Adressen werden natürlich nach dem Gewinnspiel wieder gelöscht, wir betreiben keinen Datenhandel und werden auch niemals Daten kaufen da wir solche Methoden verabscheuen! Wir brauchen dieses Mal eure Adresse da wir das Spiel per Post an euch verschicken werden!

Natürlich gibt es heute auch wieder einen weiteren Trostpreis, ein PC Spiel aus unserer großen Key Sammlung! Wir überraschen euch mit einem zufälligen Steam Code. Wir wissen selbst nicht was dahinter steckt, hoffen aber ihr werdet Spaß damit haben. Diese Codes wurden im Paket von uns gekauft und von uns gesponsort.

Abschließend drücken wir allen von euch die Daumen und freuen uns mit einem verschmitzten lächeln schon auf den nächsten Sonntag wenn wir langsam zu Ende kommen und die Ganz großen Preise auspacken…

Vielleicht habt ihr ja auch noch einen Grund, warum wir den Adventskalender bis Ende des Monats wieter durchziehen sollten! Nennt uns doch einfach mal einen Grund, entweder hier unter dem Artikel (Kommentarfunktion) oder unter dem Video bei Youtube (http://www.youtube.de/PlaystationChoiceDE) Wir würden uns freuen von euch zu hören. Noch mehr würden wir uns natürlich über ein Kanalabo freuen. Mal sehen, vielleicht schaffen wir die kommenden 100 Abonnenten ja und wir sehen uns gezwungen den Sonderpreis zu verlosen den wir für den Fall versprochen haben!? Wer weiß… wer weiß…!? Es liegt in eurer Hand!

