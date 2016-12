Adventskalender 2016 – Das Finale – Alle verbleibenden Gewinner

Das war es also wieder… Weihnachten ist offiziell vorbei und wir wollen euch noch die letzten Gewinner aus unserem Adventskalender bekanntgeben. Natürlich ist es uns eine Freude gewesen euch zu beschenken, euch wieder einmal eine Freude zu machen und auch das Feedback das wir bekommen haben ist überaus positiv. Natürlich werden wir auch im kommenden Jahr wieder versuchen einen draufzulegen und noch bekannter, noch besser und noch größer zu werden. Dazu wird in kürze ein neuer Kollege zu uns stoßen von dem ihr bereits ein paar News gelesen habt, die aber bisher aus technischen Gründen noch unter meinem Namen veröffentlicht worden sind. Darüber und über unsere weiteren Vorhaben fürs nächste Jahr werden wir euch in den nächsten Tagen offenbaren wenn es unseren großen Jahresrückblick gibt.

Aber ihr wollt sicherlich wissen wer von euch nun was gewonnen hat!

Hier kommt die Auflösung von Türchen 19 bis zum Finalen 24.sten Türchen…

Türchen 19:

Ein PC Überraschungsspiel geht an : Dorothee Junge

Einmal Tumble VR geht an: Michael Fritzmann

Türchen 20:

Ein PC Überraschungsspiel geht an : Christian Weißgerber

Türchen 21:

Ein PC Überraschungsspiel geht an: Kevin Müller

Einmal Let´s Sing 2016 für PS4 geht an: Daniel Holzner

Türchen 22:

Ein PC Überraschungsspiel geht an: Lili W.

No Mans Sky für PS4 geht an: Domenik Becker

Türchen 23:

Ein PC Überraschungsspiel geht an: Guido Brausch

Das Skylanders Paket mit 3 verschiedenen Skylanders geht an: Viviane K.

Die 3 original PES Mützen gehen an:

Jascha Brück

Ahmed S.

H. Sonnemann

Türchen 24:

Ghostbusters für PS4 geht an: Sascha Wilde

Das große PSVR Spiele Paket mit 8 Spielen geht an: Bastian (Blogkommentator)

Die PC Überraschungsspiele gehen an:

Dennis

Tinkabelle

Volker Zinke

Lili

Pascal

Petra Sauer

Realheffer

Marc Jeager

Thorsten Hülsmann

Rene

Lucas

So das wars für dieses Jahr!

Ihr werdet natürlich noch einiges von uns hören, aber mit Gewinnspielen wars das erstmal. Erst im kommenden Jahr gibt es neue Gewinnspiele. Wir überlegen ob wir die Gewinnspiele im kommenden Jahr zum sich wiederholenden Standard machen… mal sehen…

Bitte beachtet: Unsere Gewinnspieladresse Adventskalender@Playstation-Choice.de wird in kürze gelöscht, damit auch alle eure Daten. Wenn ihr also noch eure Adresse zu uns schicken müsst oder Fragen habt dann schickt uns die Mail bitte übers Kontaktformular, falls die Mails zurückkommen…

