Accolades-Trailer zum JRPG Persona 5 veröffentlicht

Die Verantwortlichen von Atlus haben einen Accolades-Trailer zu ihrem kürzlich erschienen JRPG Persona 5 veröffentlicht. Der Titel wurde am 04.April 2017 exklusiv für die Sony Systeme Playstation 3 und Playstation 4 veröffentlicht und konnte sowohl Kritiker als auch Fans gleichermaßen begeistern. Für viele gilt das Spiel bereits jetzt als ein heißer Anwärter auf den Titel „Videospiel des Jahres 2017“. Seht euch den Accolades-Trailer am besten selbst an, den wir euch unterhalb des Artikels eingebunden haben.

„In Persona 5 geht es um die inneren und äußeren Konflikte einer Gruppe von außergewöhnlichen Highschool-Schülern. Sie setzt sich aus dem Protagonisten und einer Reihe von Begleitern zusammen, die er im Laufe der Geschichte kennenlernt und mit denen er ein Doppelleben als sogenannte Phantomdiebe führt. Sie führen auf der einen Seite das übliche Leben normaler Highschool-Schüler in Tokio – Unterricht besuchen, Aktivitäten nach der Schule, Teilzeitjobs. Auf der anderen Seite durchleben sie aber auch fantastische Abenteuer, indem sie mit übersinnlichen Kräften in die Herzen der Menschen eindringen. Diese Kräfte stammen aus der Persona – dem Jung’schen Konzept des “Selbst”.“

