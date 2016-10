Ace Banana im Test: Virtuelle Affenjagd im Test

Eines der Spiele von denen wir eigentlich zum VR Start garnichts gehört haben ist Ace Banana von Oasis Games. Das Spiel erscheint wie ein Kinderspiel und ist im Playstation Store für knappe 14 Euro erhältlich. Plusmitglieder zahlen gleich nochmal weniger (€11,19,-) und bekommen dafür ein interessantes VR Spiel. Ace Bannana ist für diesen Preis auch tatsächlich ein vollwertiges VR Spiel, das wir gerne für euch getestet haben!

Bannanen und Afffen, eine Geschichte voller Missverständnisse. Es gab eine Zeit in der sowohl Affen als auch Bannanen friedlich nebeneinander gelebt haben. Das ist lange her, das wissen wir, heute sind Bannanen nur noch Futter für die Affen, aber wir tauchen ein in eine Zeit in der Bannanen und Affen noch Freunde waren. Allerdings wird das nicht lange so bleiben. Als Freund der Bannanen verteidigt ihr die kleinen Bannanenkinder, züchtet Bannanen und verteidigt sie gegen heranstürmende Affenhorden. Aber die Affen lassen sich immer wieder etwas neues einfallen um euch zu besiegen. Seid ihr auf Zack genug eure Freunde zu verteidigen?

