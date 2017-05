Accolades-Trailer zu Little Nightmare veröffentlicht

Die Verantwortlichen von Namco Bandai und den Tarsier Studios veröffentlichten vor einigen Wochen den kleinen Horror-Titel Little Nightmares für Playstation 4, Xbox One und den PC. Von der Fachpresse wurde der Titel durchweg positiv aufgenommen, auch uns konnte das Abenteuer der kleinen Six überzeugen, als größten Kritikpunkt hatten wir die viel zu kurze Spieldauer bemängelt. Nun veröffentlichte man einen Accolades Trailer, welcher euch die Wertungen der Fachpresse präsentiert. Den Trailer könnt ihr euch wie immer unterhalb des Artikels ansehen.

Zum Schluß des knapp einminütigen Clips wird noch ein möglicher DLC oder ein komplett neues Projekt angedeutet. So sehen wir, wie die kleine Six einen Jungen beobachtet, welcher aus einem Gang kommt. Möglicherweise wird damit auch ein Setting in der Außenwelt angedeutet. Bisher haben sich die Verantwortlichen hierzu nicht geäußert.

Little Nightmares wurde am 28.April für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht.

Aktuell könnt ihr die Playstation 4 Version des Titels bei Saturn für nur 10 Euro erwerben, nur solange der Vorrat reicht, also schnell sein.