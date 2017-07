Accel World Vs. Sword Art Online – Ist das Anime-RPG Crossover gelungen?

Ein Crossover Spiel ist meistens sehr interessant und spricht gleich ein größeres Publikum an, da Fans von unterschiedlichen Animes gleichermaßen angesprochen werden. Die Herausforderung für die Entwickler ist jedoch ein solches Crossover mit einer passenden und spannenden Story zu versehen, sodass die Fans verschiedener Lager sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Doch in diesem Fall hatten es die Entwickler von Artdink ziemlich einfach, denn beide Animes stammen nicht nur aus der gleichen Feder von Reki Kawahara, sondern teilen sich auch noch dasselbe Universum und erzählen eine ähnliche Geschichte. Es geht in beiden Animes um Spieler virtueller Online Welten. So ist Accel World 20 Jahre in der Zukunft angesiedelt, während sich die Ereignisse von Sword Art Online 20 Jahre zuvor abspielen. Wir haben für euch das Crossover ausgiebig getestet und verraten euch, ob sich der Kauf lohnt oder ihr es lieber von eurer Wunschliste streichen solltet.

Alles beginnt mit einem ruhigen Familienausflug von Kirito, Asuna und Yui in der Welt vom VRMMO „ALfheim Online“. Als plötzlich die Aufforderung ertönt, dass alle Spieler sich ausloggen sollen, da eine nicht vorgesehene Wartung der Server ansteht, benimmt sich Yui ganz seltsam und Kirito und Asuna folgen Yui, nachdem sie vorgegeben haben sich auszuloggen. Doch auf der Verfolgungsjagd nach Yui werden die beiden plötzlich von einem unbekannten angegriffen, der sich als der „Schwarzer Lotus!“ präsentiert. Während Kirito sich dem unbekannten Angreifer stellt wird Yui von einer Hexe namens „Persona Vabel“ eingesperrt und ein Mysteriöse Kreatur erscheint, so mächtig, dass sich Kirito, Asuna und Black Lotus vorerst zurückziehen müssen. Black Lotus erkannte mittlerweile die bösen Absichten von Persona Vabel und schloss sich unseren Helden an. Im weiteren Verlauf verrät uns Black Lotus, dass sie aus einem anderen Spiel in der Zukunft stammt namens „Accelerated World“. Beide Welten fangen jedoch an sich zu verschmelzen und wir müssen uns beeilen, wenn wir beide Welten retten wollen. Wir stoßen auf weitere gefährten von Black Lotus, wie zum Beispiel „Silver Crow“ und beschließen gemeinsam gegen die Bedrohung von Persona Vabel und der mysteriösen Kreatur zu kämpfen.