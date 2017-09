Absolver – Martial Arts Nervenkitzel im Test

Sloclap ist ein kleine Pariser Indie Spiel Studio, welches sich aus ehemaligen Entwicklern von Ubisoft Paris zusammensetzt. Bei Ubisoft waren sie an der Entwicklung von Watch Dogs und Tom Clancy´s Ghost Recon Reihe beteiligt. Im Jahr 2015 begannen sie ihr erstes spiel zu entwickeln und wollten die kämpfe „dynamisch“ und „flüssig“ gestalten, der Kampf sollte wie eine Choreographie sein. Herausgekommen aus der Idee ist dabei Abslover, welches komplett in der Unreal Engine 4 geschaffen wurde und im Juni 2016 auf der E3 in Los Angeles, mit Devolver Digital als Publisher im Rücken, präsentiert. Absolver ist ein Online-Action-Martial-Arts-RPG im Stile eines Souls/Bloodbourne Spiels. Spieler durchstreifen eine Open World und können selbst entscheiden, ob sie diese Online PvP oder Offline PvE erkunden, dabei verschwimmen diese beiden Modi in einander. Aber haben es die Entwickler geschafft einen innovativen Kampfstil zu erschaffen, welcher sich abzuheben weiß? Wir haben uns der Prüfung eines Absolvers gestellt und verraten euch in unserem Test, ob es auch Spaß gemacht hat.

In Absolver schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Prospects und versuchen zum Elite-Kader des gefallenen Adal-Imperiums bei zutreten. Angeleitet wird man dabei von Anführern, die nun über das Imperium herrschen. Dabei müssen die Spieler bereits aufgegebene Landstriche durchstreifen, sich zahlreichen Gefahren stellen und die geächteten zur Strecke bringen. Durch die Begegnungen gilt es neue Kampftechniken zu erlernen und bereits gekannte zu Meistern. Auf die Spieler wartet eine herausfordernde Aufgabe ein geachteter Gesetzeshüter namens Absolver zu werden. Seid ihr der Aufgabe gewachsen?