Absolver erhält Veröffentlichungstermin und neuer Gameplay Trailer Online

Die Verantwortlichen von Sloclap und Devolver Digital kündigten heute den Veröffentlichungstermin zu ihrem kommenden Martial Arts Online RPG Absolver an. Demnach erscheint das Kampfspiel am 29.August 2017 für die Playstation 4 und den PC. Zu Guter Letzt veröffentlichte man heute einen neuen Gameplay Trailer, in welchem man das Kampfsystem thematisiert. Das Video findet ihr wie immer unterhalb des Artikels.

Im Trailer wird das sogenannte „Combat Deck“ erklärt. „Das Combat Deck ist quasi das Inventar aller Angriffe, die während des Kampfes vom Spieler eingesetzt werden können. Das jeweilige Deck besteht aus vier unterschiedlichen Gangarten, von denen jede nochmal verschiedene Attacken bereithält. Spieler können Angriff und Gangarten wählen, um damit ihren ganz eigene Kampfstil zu erschaffen. Durch individuelle und jederzeit vornehmbare Anpassungen wird man für seine Gegner damit unberechenbar“, so die Entwickler.

In Absolver übernehmt ihr die Rolle eines Prospects, ein maskierter Krieger, welcher durch die verlassenen Lande von Adal streift und sich anderen Online-Kontrahenten stellen muss. Mit jedem erfolgreich absolvierten Kampf rückt man dem Ziel näher der Elitegruppierung der Absolver beizutreten. Auf eurer Reise werdet ihr neue Kampftechniken bzw. Stile erlernen können und zudem euren Charakter mit Waffen und Ausrüstung ausstatten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit mit anderen Online-Spielern ein Team zu bilden.

Zu Beginn des Spiels stehen euch folgende drei Kampfstile zur Verfügung:

Kahlt-Methode – Nimm Treffer hin, ohne benommen zu sein oder rückwärts zu taumlen – dazu gibt es für jede erfolgreiche Konter-Attacke neue Energie.

Forsaken – Kraftvoll und ausbalanciert – Prospects können gegnerische Attacken parieren und ihre Gegner sogar kurz betäuben.

Windfall – Mit viel Geschicklichkeit und Wille können Prospects gegnerische Angriffe vermeiden und lassen die Widersacher dann für einen starken Gegenangriff offen dastehen