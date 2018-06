Ab sofort erhältlich: Wolfenstein II The New Colossus … für Switch!

Er ist nicht totzukriegen!

Nachdem die Nazis ihn geköpft haben konnten wir mit unserem Freund B.J. bereits Rache nehmen und nachdem wir gedacht hatten es wäre vorbei, belehrt uns der amerikanische Wiederstandskämpfer mal wieder einer neuen Wahrheit! „B.J. is Back“. Ab sofort gibt es Wolfenstein II The New Colossus auf Nintendo Switch und ratet mal welcher Deutsche es für euch testen wird!? Genau!

Nach dem Wochenende bekommt ihr von uns einen ausführlichen Test zur Switch Version des preigekrönten Wolfenstein Nachfolgers. Auch dieses Mal werden die deutschen wohl nicht siegreich sein, aber egal dieses mal gehts ja wenigstens nicht nach Russland! Wenn es euch nur ums Spiel selbst geht lest ihr hier unseren PS4 Test zu Wolfenstein 2 The New Colossus. Unser Nintendo Switch Test beginnt sobald der Titel vollständig heruntergeladen wurde, bis dahin können wir euch bei Fragen natürlich nur auf unsere News zur Wolfensteinreihe verweisen: Alle News zu Wolfenstein.

Einen ausführlichen Launchtrailer findet ihr hier:



