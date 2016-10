505 Games veröffentlicht Payday 2 Big Score Edition

Burglengenfeld — 13. Oktober 2016 — 505 Games und Starbreeze AB gaben heute bekannt, dass PAYDAY 2 – The Big Score – eine brandneue Edition der PAYDAY 2: Crimewave Edition, die von OVERKILL Software entwickelt wurde – jetzt offiziell bei den Einzelhändlern eingebrochen ist und dort für € 49,99 mitgenommen werden kann. The Big Score erweitert das packende Multiplayer-Erlebnis der Payday 2: Crimewave Edition durch eine beeindruckende Beute, darunter verschiedene brandneue Raubüberfälle, die man durchziehen kann, sowie neue Objekt-Pakete, mit denen man sich ausrüsten kann.

PAYDAY 2 – The Big Score bringt bis zu vier Spieler zusammen, die gemeinsam auf der Suche nach fetter Beute eine Reihe illegaler, strategischer und actionhaltiger Raubüberfälle durchziehen können, von kleinen Banken und Läden bis hin zu Nachtclubs, Einkaufszentren und anderen extremen Schauplätzen. Wenn sie abgeräumt haben, können die Spieler ihren Anteil weiter in ihren Spielstil investieren, für Verbesserungen an ihrem Fähigkeiten-Set, Waffen und Ausrüstung, und das alles in flüssiger 1080p-Auflösung.

Durch den Kauf der The Big Score-Edition der PAYDAY 2: Crimewave Edition können die Spieler sofort die neuesten und größten Updates der Konsolenversion erleben, inklusive einer mit Spannung erwarteten Sammlung von Premium-DLC-Paketen und mehr als 20 kostenlosen Inhalts-Updates, die alle sofort nach der Installation verfügbar sind. Konsolenräuber, die die Disc-Version von PAYDAY 2 – The Big Score im Einzelhandel kaufen, erhalten auch exklusiven Zugang zur „Royalty Collection“ mit Masken für Spieler, die beim Job einen königlicheren Look bevorzugen.

The Big Score enthält folgende Premium-DLC-Pakete:

The Pointbreak Heists

The Alesso Heist

The Golden Grin Casino Heist

The Sokol Character Pack

The Yakuza Character Pack

Butcher’s AK/CAR Mod Pack

Butcher’s BBQ Pack

Butcher’s Western Pack

The Gage Ninja Pack

Gage Chivalry Pack

PAYDAY 2: The Big Score ist bei führenden Händlern für €49,99 erhältlich.

Auch verfügbar über PlayStation Network für PlayStation 4 und den Microsoft Store für Xbox One. Besitzer der PAYDAY 2: Crimewave Edition können das ‚The Big Score‘ DLC-Paket für €39,99 kaufen, oder einzelne Premium-DLC-Pakete für €4,99 – €6,99.

