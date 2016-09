4 Tb Speichererweiterung für X-Box One/s unter 106 Euro

Die X-Box One und natürlich auch die X-Box One S unterstützen eine ganz besondere Funktion, die sie der Playstation Serie derzeit noch voraus haben: Es kann eine externe Festplatte als Datenspeicher genutzt werden. Wir haben jetzt ein ganz besonders Angebot für euch aufgetan, eine 4 TB Festplatte unter 106 Euro: Hier gehts zum Angebot , eine entsprechend etwas kleinere 3 TB Festplatte gibt es bereits ab 87,50,- natürlich haben wir auch da den Angebots Link für euch: Hier gehts zur 3 Tb Festplatte!

Wichtig bei der Auswahl der richtigen Festplatte für die X-Box One sollte es sein das ihr auf jeden Fall eine 3,5 Zoll Festplatte kauft. Die 3,5 Zoll Festplatten haben eine doppelt so hohe Geschwindigkeit wie die kleineren 2,5 Zoll Modelle und sind wir mal ehrlich! Eine X-Box One Festplatte muss man nicht den Ganzen Tag mit sich rumschleppen können!

… und JA! Wir sind Playstation Choice aber irgendwie machen wir bei den Console Wars nicht mit und haben gleich neben der PS4 eine X-Box One stehen! Beide haben ihre Vorzüge, beide sind gut! Ihr seid der gleichen Meinung das die Console Wars unnötig sind!? Dann lasst uns doch wissen das wir nicht alleine sind!

